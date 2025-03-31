Вестник Кавказа

Иран готов на прямые переговоры с США при условии ослабления санкций – СМИ

Иран готов на прямые переговоры с США при условии ослабления санкций – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран может провести прямые переговоры с США, если Вашингтон согласится снять часть экономических ограничений.

Власти Ирана готовы рассмотреть возможность прямых переговоров с США в обмен на смягчение санкционного режима в отношении Тегерана, сообщают СМИ. 

"Иранцы сказали нам, что прямые переговоры возможны, но должен быть жест доброй воли. Снимите некоторые санкции или разморозьте некоторые средства"

– дипломатический источник Reuters

Сообщается, что Тегеран до начала переговоров намерен увидеть конкретные шаги от Вашингтона по нормализации между странами. 

Как сообщает источник Reuters, власти Ирана не верят в существенные результаты непрямых переговоров в Омане. 

Напомним, что Тегеран ранее согласился на переговоры с США в Омане при участии посредников.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1160 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Вашингтон предупредил Тегеран о еще более жестких санкциях

Вашингтон предупредил Тегеран о еще более жестких санкциях

Позиция Запада ухудшает ситуацию по ядерной сделке с Ираном – Захарова

Позиция Запада ухудшает ситуацию по ядерной сделке с Ираном – Захарова

Аракчи и Уиткофф запустят переговоры Ирана и США в Омане

Аракчи и Уиткофф запустят переговоры Ирана и США в Омане

Иран подтвердил предстоящую встречу с делегацией США

Иран подтвердил предстоящую встречу с делегацией США

США и Иран проводят прямые переговоры – Трамп

США и Иран проводят прямые переговоры – Трамп

Иран не собирается создавать ядерное оружие – МИД

Иран не собирается создавать ядерное оружие – МИД

Авианосец ВМФ США направляется в сторону Ирана – СМИ

Авианосец ВМФ США направляется в сторону Ирана – СМИ

В Кремле сообщили о непрекращающихся контактах с Ираном

В Кремле сообщили о непрекращающихся контактах с Ираном

Иран считает Оман подходящим местом для переговоров с США

Иран считает Оман подходящим местом для переговоров с США

Иранские активисты выразили готовность сопротивляться агрессии США

Иранские активисты выразили готовность сопротивляться агрессии США

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы