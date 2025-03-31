Иран готов на прямые переговоры с США при условии ослабления санкций – СМИ

Иран может провести прямые переговоры с США, если Вашингтон согласится снять часть экономических ограничений.

Власти Ирана готовы рассмотреть возможность прямых переговоров с США в обмен на смягчение санкционного режима в отношении Тегерана, сообщают СМИ.

"Иранцы сказали нам, что прямые переговоры возможны, но должен быть жест доброй воли. Снимите некоторые санкции или разморозьте некоторые средства"

– дипломатический источник Reuters

Сообщается, что Тегеран до начала переговоров намерен увидеть конкретные шаги от Вашингтона по нормализации между странами.

Как сообщает источник Reuters, власти Ирана не верят в существенные результаты непрямых переговоров в Омане.

Напомним, что Тегеран ранее согласился на переговоры с США в Омане при участии посредников.