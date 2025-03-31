Спрос на отдых в Анапе в мае растет

В РСТ заявили о незначительном росте объема бронирований отелей в Анапе на май. В Союзе подчеркнули, что в последующем спрос на поездки в Анапу не изменится.

Глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил о незначительном увеличении спроса на майский отдых в Анапе. По его словам, объем бронирований отелей немного вырос.

Президент РСТ отметил, что Анапа на майские выходные сохраняет примерно тот же объем путешественников, что и в прошлом году, а бронирования выросли примерно на 1%.

Уманский сообщил, что развитая инфраструктура Анапы позволяет сохранять привлекательность и пользоваться спросом среди туристов, несмотря на то, что май – это не купальный сезон.

В заключение он добавил, что спрос на поездки в Анапу на майские выходные в последующем не претерпит каких-либо изменений, а праздничные дни для города пройдут без потерь.