Вестник Кавказа

Спрос на отдых в Анапе в мае растет

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В РСТ заявили о незначительном росте объема бронирований отелей в Анапе на май. В Союзе подчеркнули, что в последующем спрос на поездки в Анапу не изменится.

Глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил о незначительном увеличении спроса на майский отдых в Анапе. По его словам, объем бронирований отелей немного вырос.

Президент РСТ отметил, что Анапа на майские выходные сохраняет примерно тот же объем путешественников, что и в прошлом году, а бронирования выросли примерно на 1%.

Уманский сообщил, что развитая инфраструктура Анапы позволяет сохранять привлекательность и пользоваться спросом среди туристов, несмотря на то, что май – это не купальный сезон.

В заключение он добавил, что спрос на поездки в Анапу на майские выходные в последующем не претерпит каких-либо изменений, а праздничные дни для города пройдут без потерь.

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