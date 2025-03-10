Вестник Кавказа

Экологическая катастрофа вынудила отели в Анапе снизить цены

Номер в гостинице
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Отели в Анапе начали снижать цены на отдых летом и ранней осенью: сейчас скидка составляет 14%. Причиной послужила неоднозначная ситуация с мазутом в Черном море.

На фоне крушения танкеров в Черном море и разлива нефтепродуктов отели и гостиницы в Анапе снизили цены на отдых в период курортного сезона до 14%, рассказали в АТОР, ссылаясь на исследование компании Butler Hospitality.

Сильнее всего стоимость размещения снижают в двухзвездочных отелях Анапы. В этом сегменте цены упали на 13-18% на лето и начало осени. Максимальные скидки пришлось сделать в июне, так как большинство туристов предпочитают бронировать отдых на более поздний срок, когда вероятность полной уборки мазута выше.

В зависимости от месяца, категории отеля и питания 10 ночей обойдутся туристам в 73-96 тыс рублей в наиболее дешевых отелях, 97-125 тыс рублей в трехзвездочных отелях и 179-237 тыс рублей в четырехзвездочных отелях.

Стоит отметить, что в Анапе будет открыто 585 отелей и гостиниц, из них 8 имеют пять звезд, 51 - четыре звезды, 183 - три звезды.

Напомним, что ЧП с участием танкеров в Керченском проливе случилось 15 декабря 2024 года. Сильнее всего от разлива нефтепродуктов пострадали Анапа и Темрюкский район Краснодарского края. После следы мазута обнаружили в Севастополе, а испачканных в нем птиц видели даже на побережье Батуми в Грузии.

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