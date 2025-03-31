Вестник Кавказа

Россия готова посодействовать переговорам США и Ирана по ядерной сделке

Россия готова посодействовать переговорам США и Ирана по ядерной сделке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва готова приложить свою руку к переговорам США и Ирана. В российском МИД также пожелали удачи Оману, выступившему посредником между этими странами.

Россия готова оказать помощь Соединенным Штатам и Ирану с переговорами по ядерному соглашение. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"По крайней мере, диалог продолжается. Мы искренне желаем удачи нашим оманским друзьям, которые выступили посредниками. Мы тоже готовы приложить свою руку и сердце"

– заместитель министра

В начале прошлого месяца американский лидер Дональд Трамп направил властям Ирана послание, в котором предложил им провести переговоры по ядерной программе. Он также предупредил Исламскую Республику, что она столкнется с военными мерами, если откажется вступать в диалог.

Позднее стало известно, что Иран согласится на прямые переговоры с США только в том случае, если Вашингтон согласится снять часть экономических ограничений. В свою очередь, в США отметили, что допускают ужесточение санкций в отношении ИРИ, если договоренности по ядерной сделке не будут достигнуты.
 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
615 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Вашингтон предупредил Тегеран о еще более жестких санкциях

Вашингтон предупредил Тегеран о еще более жестких санкциях

Иран готов на прямые переговоры с США при условии ослабления санкций – СМИ

Иран готов на прямые переговоры с США при условии ослабления санкций – СМИ

Позиция Запада ухудшает ситуацию по ядерной сделке с Ираном – Захарова

Позиция Запада ухудшает ситуацию по ядерной сделке с Ираном – Захарова

Аракчи и Уиткофф запустят переговоры Ирана и США в Омане

Аракчи и Уиткофф запустят переговоры Ирана и США в Омане

Иран подтвердил предстоящую встречу с делегацией США

Иран подтвердил предстоящую встречу с делегацией США

США и Иран проводят прямые переговоры – Трамп

США и Иран проводят прямые переговоры – Трамп

Иран не собирается создавать ядерное оружие – МИД

Иран не собирается создавать ядерное оружие – МИД

Авианосец ВМФ США направляется в сторону Ирана – СМИ

Авианосец ВМФ США направляется в сторону Ирана – СМИ

В Кремле сообщили о непрекращающихся контактах с Ираном

В Кремле сообщили о непрекращающихся контактах с Ираном

Иран считает Оман подходящим местом для переговоров с США

Иран считает Оман подходящим местом для переговоров с США

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы