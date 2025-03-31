Россия готова посодействовать переговорам США и Ирана по ядерной сделке

Москва готова приложить свою руку к переговорам США и Ирана. В российском МИД также пожелали удачи Оману, выступившему посредником между этими странами.

Россия готова оказать помощь Соединенным Штатам и Ирану с переговорами по ядерному соглашение. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"По крайней мере, диалог продолжается. Мы искренне желаем удачи нашим оманским друзьям, которые выступили посредниками. Мы тоже готовы приложить свою руку и сердце"

– заместитель министра

В начале прошлого месяца американский лидер Дональд Трамп направил властям Ирана послание, в котором предложил им провести переговоры по ядерной программе. Он также предупредил Исламскую Республику, что она столкнется с военными мерами, если откажется вступать в диалог.

Позднее стало известно, что Иран согласится на прямые переговоры с США только в том случае, если Вашингтон согласится снять часть экономических ограничений. В свою очередь, в США отметили, что допускают ужесточение санкций в отношении ИРИ, если договоренности по ядерной сделке не будут достигнуты.

