Аракчи и Уиткофф запустят переговоры Ирана и США в Омане

По данным СМИ, глава иранского МИД Аббас Аракчи и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф станут основными переговорщиками в Омане по вопросу ядерной программы. К ним также может присоединиться глава МИД Омана.

Основными переговорщиками на встрече в Омане выступят глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, сообщили в издании Tasnim, ссылаясь на слова иранского министра.

Иранское агентство NourNews передало, что в переговорах также примет участие глава внешнеполитического ведомства Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди.

Напомним, что накануне Дональд Трамп заявил, что Иран и США уже ведут прямые консультации по вопросам иранской ядерной программы, которые продолжатся 12 апреля "почти на самом высоком уровне". Американский президент добавил, что Вашингтон желает уладить вопрос при помощи переговоров.

Позже это подтвердил Аббас Аракчи. Он отметил, что начавшиеся переговоры не только возможность для Ирана, но и испытание. С его слов, они будут вестись при посредниках.