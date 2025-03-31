Аграрный экспорт из Ирана вырос на 35%

Иран экспортировал на 35% больше продукции аграрного сектора в прошлом году. Поставки за границу принесли стране около $7,5 млрд.

Иран экспортировал аграрной продукции на $7,5 млрд за прошлый год. Страна отправила за рубеж на 35% больше товаров сельскохозяйственного сектора, чем в позапрошлом году.

Как отметил представитель комиссии по развитию торговли Ирана Рухолла Латифи, Исламская Республика направила в другие страны более 9 млн тонн продукции аграрного сектора.

Отметим, что Иран является одним из лидеров по поставкам фисташек, шафрана, фиников, а также различных фруктов. Продукция поставляется преимущественно на рынки Ирана, Ирака, ОАЭ, Пакистана, Афганистана, России и Индии.