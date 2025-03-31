Иран заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном во всех сферах – Фарзане Садег

Тегеран проявляет заинтересованность в развитии связей с Баку по всем направлениям, сообщила министр дорог Ирана Фарзане Садег на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Руководство Ирана стремится развивать отношения с Азербайджаном во всех возможных областях, рассказала на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава Миндорог и городского развития Ирана, сопредседатель Азербайджано-иранской совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садег.

Министр обратила внимание на то, что народы Азербайджана и Ирана связаны множеством уз: исторических, культурных, религиозных и родственных.

Она также рассказала о значении заседания Межправительственной совместной комиссии, которое проводится в преддверии визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан. По словам Фарзане Садег, оно особенно важно для обсуждения важных вопросов актуальной повестки.

На встрече Ильхам Алиев обсудил с Фарзане Садег такие темы, как развитие международного транспортного коридора "Север-Юг", строительство над пограничной рекой Араз автомобильного моста, соединяющего пункты Агбенд и Келале. Кроме того, были рассмотрены аспекты сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес.