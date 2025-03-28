Ильхам Алиев встретился с министром дорог Ирана

Ильхам Алиев принял министра дорог и городского развития Ирана. Глава ведомства находится в Азербайджане с трехдневным визитом.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев принял в Баку министра дорог и городского развития Ирана Фарзану Садег, сообщает пресс-служба главы государства.
Руководитель ведомства находится в Азербайджане с трехдневным визитом. Приезд состоялся по приглашению зампремьера Азербайджана Шахина Мустафаева.
Отмечается, что стороны обсудят состояние совместных проектов в различных сферах и затронут вопросы, связанные с устранением возможных барьеров в реализации инициатив.