Вестник Кавказа

Ильхам Алиев встретился с министром дорог Ирана

Ильхам Алиев встретился с министром дорог Ирана
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Ильхам Алиев принял министра дорог и городского развития Ирана. Глава ведомства находится в Азербайджане с трехдневным визитом.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев принял в Баку министра дорог и городского развития Ирана Фарзану Садег, сообщает пресс-служба главы государства.

Руководитель ведомства находится в Азербайджане с трехдневным визитом. Приезд состоялся по приглашению зампремьера Азербайджана Шахина Мустафаева.

Отмечается, что стороны обсудят состояние совместных проектов в различных сферах и затронут вопросы, связанные с устранением возможных барьеров в реализации инициатив.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1160 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев: взаимные визиты открывают возможности для укрепления дружбы Баку и Тегерана

Ильхам Алиев: взаимные визиты открывают возможности для укрепления дружбы Баку и Тегерана

Почему матч «Трактора» и «Эстегляля» собрал рекордные 120 тысяч зрителей?

Почему матч «Трактора» и «Эстегляля» собрал рекордные 120 тысяч зрителей?

Министр дорог Ирана совершит трехдневный визит в Баку

Министр дорог Ирана совершит трехдневный визит в Баку

Москва приветствовала усилия Баку и Тегерана по &quot;Север-Югу&quot;

Москва приветствовала усилия Баку и Тегерана по "Север-Югу"

Визит Пезешкиана в Азербайджан: прорыв для иранских тюрков или дипломатический маневр?

Визит Пезешкиана в Азербайджан: прорыв для иранских тюрков или дипломатический маневр?

Посол Ирана в Армении поддержал Азербайджан

Посол Ирана в Армении поддержал Азербайджан

Ильхам Алиев и Мехди Санаи обсудили развитие транспортного коридора &quot;Север-Юг&quot;

Ильхам Алиев и Мехди Санаи обсудили развитие транспортного коридора "Север-Юг"

Президент Ирана совершит государственный визит в Азербайджан

Президент Ирана совершит государственный визит в Азербайджан

Река Араз: экологический расизм или сила в единстве?

Река Араз: экологический расизм или сила в единстве?

Ильхам Алиев принял Мехди Санаи

Ильхам Алиев принял Мехди Санаи

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы