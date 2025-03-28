Министр дорог Ирана совершит трехдневный визит в Баку

Фарзана Садиг прибудет в Азербайджан. Состоятся переговоры в рамках предстоящего визита Масуда Пезешкиана. Будет обсуждено состояние совместных проектов.

Руководитель министерства дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг совершит трехдневный визит в Баку, сообщил советник министра Амин Тараффо.

Он отметил, что приезд состоится по приглашению зампремьера Азербайджана и сопредседателя двусторонней межгосударственной комиссии Шахина Мустафаева.

Подчеркивается, стороны проведут переговоры в рамках предстоящего визита президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана в Азербайджан.

Они также изучат текущее состояние совместных проектов в различных сферах и обсудят вопросы, связанные с устранением возможных барьеров в реализации данных инициатив.

Особое внимание планируется уделить знакомству с пограничными проектами и проработке нового соглашения по транспортному и приграничному сотрудничеству.