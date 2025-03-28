Вестник Кавказа

Протесты в Грузии: оппозиция провела ночь у здания парламента

Палатки на протесте в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Минувшую ночь участники протестов в Тбилиси провели перед парламентом. На утро среды запланировано посещение премьером Грузии мемориала жертвам разгона демонстрации – этому хотят помешать собравшиеся.

В Грузии продолжаются ежедневные протестные митинги, накануне вечером оппозиционеры собрались у здания парламента в Тбилиси, чтобы остаться там на всю ночь.

Переночевать на площади перед парламентом участники акции решили накануне запланированного властями посещения мемориала жертвам разгона демонстрации 9 апреля 1989 года. Сегодня премьер-министр Ираклий Кобахидзе и другие официальные лица намерены посетить мемориал, который находится перед зданием грузинского парламента. Среди тех, кто хочет не допустить этого, близкие задержанных в декабре 2024 года оппозиционеров, информирует ТАСС.

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