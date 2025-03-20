Вестник Кавказа

О задержанных на акции протеста рассказали в МВД Грузии

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В ходе массовых демонстраций, которые проходят вечером в пятницу в Тбилиси, были задержаны четыре человека – такую цифру назвали в МВД Грузии. В ведомстве также рассказали, в чем именно обвиняются задержанные.

Четверо митингующих были задержаны сегодня вечером в центре Тбилиси, рассказали в МВД Грузии.

В полицейском ведомстве уточнили, что двое из них обвиняются в том, что они отказались подчиняться требованиям стражей порядка и в то же время совершили мелкое хулиганство. Еще один будет наказан за неподчинение правоохранителям. Наконец, последний задержанный, помимо неподчинения полиции, попытался перекрыть дорогу, что запрещено по новому законодательству об акциях протеста.

Ранее оппозиционные СМИ сообщали о двух задержанных, в числе которых одна из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Элене Хоштария.

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