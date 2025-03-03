Вестник Кавказа

Протесты в Тбилиси 2025: у парламента начались задержания

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Ставшие традиционными демонстрации в Тбилиси, которые сейчас стали более активными на фоне заседаний парламентской комиссии, расследующей преступления, совершенные в период, когда у власти был Михаил Саакашвили, закончились задержаниями.

Несколько человек задержаны на демонстрации в центре Тбилиси, об этом сообщают СМИ.

По их данным, полиция начала совершать задержания у грузинского парламента. Там в последние дни заседает специальная комиссия, которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого нацдвижения".

В МВД Грузии заявляют о двух задержанных, но, по данным ТВ "Пирвели", их больше. Точные цифры пока не известны.

По информации грузинских СМИ, на протесты сегодня собрались тысячи человек. Они перекрыли проспект Руставели. Ситуация остается весьма напряженной.

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