Вестник Кавказа

Лавров прибыл в Казахстан

Лавров прибыл в Казахстан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД России прибыл в Казахстан. Сергей Лавров примет участие в заседании Совета глав министерств иностранных дел.

Самолет с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на борту совершил посадку в аэропорту Алматы.

Глава российской дипломатии прибыл в Казахстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Содружества Независимых Государств.

Помимо этого, российский министр примет участие во встрече руководителей министерств России и стран Центральной Азии, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заседание СМИД СНГ состоится в Алматы 11 апреля. Россию на мероприятии представит Сергей Лавров.

Министры планируют обсудить актуальные международные и региональные темы, приоритетные направления, а также подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы.

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