Лавров прибыл в Казахстан

Глава МИД России прибыл в Казахстан. Сергей Лавров примет участие в заседании Совета глав министерств иностранных дел.
Самолет с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на борту совершил посадку в аэропорту Алматы.
Глава российской дипломатии прибыл в Казахстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Содружества Независимых Государств.
Помимо этого, российский министр примет участие во встрече руководителей министерств России и стран Центральной Азии, сообщает РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заседание СМИД СНГ состоится в Алматы 11 апреля. Россию на мероприятии представит Сергей Лавров.
Министры планируют обсудить актуальные международные и региональные темы, приоритетные направления, а также подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы.