Главы МИД стран СНГ соберутся в Казахстане

В Алматы пройдет заседание глав МИД стран СНГ. Россию на мероприятии представит министр иностранных дел Сергей Лавров.
Официальных представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, заседание глав внешнеполитических ведомств стран Содружества Независимых Государств состоится 11 апреля в Алматы.
Дипломат подчеркнула, что в рамках мероприятия министры иностранных дел государств-членов СНГ обменяются мнениями по актуальным международным и региональными вопросам.
Помимо этого, отметила пресс-секретарь МИД России, руководители ведомств рассмотрят приоритетные направления интеграционного взаимодействия в формате Содружества в текущем году.
В заключение Захарова добавила, что Россию на заседании в Алматы представит руководитель отечественной дипломатии Сергей Лавров.