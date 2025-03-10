Кирилл Дмитриев встретился с членами Американской Торговой Палаты в России

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел встречу с членами Американской Торговой Палаты в России.

Сегодня специальный представитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев принял участие во встрече с участниками Американской Торговой Палаты в России. Об этом рассказал он сам.

"Встретился сегодня с членами Американской Торговой Палаты в России"

– Кирилл Дмитриев

Сообщение он дополнил фотографией, на которой запечатлено мероприятие.

Спецпредставитель президента уточнил, что в общей сложности в событии участвовали свыше 150 американских компаний, которые продолжают вести свою деятельность в РФ.

Напомним, ранее Дмитриев рассказал, что множество американских компаний уже изъявили желание вернуться в Россию, направив Москве соответствующие запросы. Глава РФПИ упомянул, что полторы сотни американских компаний и продолжали вести свой бизнес в РФ в последние годы, причем 70% из них работают в России уже примерно 25 лет. Спецпредставитель президента уточнил также, что желающие возвратиться в Россию компании относятся к разным областям, одну из них Дмитриев назвал – это энергетика.

Кроме того, глава РФПИ ответил на вопрос о том, стоит ли доверять желающим вернуться в РФ компаниям. По этому поводу он вспомнил известную русскую пословицу: "Доверяй, но проверяй".