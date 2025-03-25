Вестник Кавказа

Дмитриев оценил настрой США на диалог с Россией

Дмитриев оценил настрой США на диалог с Россией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кирилл Дмитриев заявил, что Штаты настроены на диалог с Россией. Он добавил, что администрация Трампа слышит позицию Москвы и понимает ее озабоченности.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сравнил подходы администраций действующего президента США и экс-руководителя страны Джо Байдена к вопросам по России.

Он отметил, что администрация Трампа, в отличие от предыдущей во главе с Байденом, обладает позитивным настроем в диалоге с Россией, она слышит позицию Москвы по многим вопросам.

Дмитриев подчеркнул, что американское руководство сегодня понимает озабоченности России и нацелена на решение всего спектра вопросов отношений Москвы и Вашингтона.

Руководитель РФПИ заявил о достижении значимого прогресса, фиксируется позитивная динамика в российско-американских контактах. Он добавил, что для разрешения всех разногласий потребуются еще встречи.

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