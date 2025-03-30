Вестник Кавказа

Российский специалист может покинуть азербайджанский клуб

Курбан Бердыев
© Фото: сайт фк “Динамо“ Махачкала
ФК "Туран-Товуз" может расстаться с наставником команды Курбаном Бердыевым. В настоящее время команда занимает третью строчку в турнирной таблице азербайджанского чемпионата.

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Туран-Товуз" Курбан Бердыев после нынешнего сезона может покинуть команду. Об этом сообщают азербайджанские средства массовой информации.

По их данным, 72-летний наставник останется на посту только в том случае, если команда выйдет в еврокубки на следующий год. Если этого не произойдет, Бердыев и руководство "Туран-Товуза" проведут встречу, на которой будет обсуждаться вопрос дальнейшего пребывания специалиста в клубе.

Напомним, действующее соглашение Бердыева с "Туран-Товузом" истекает летом 2026 года.

Турнирная таблица

После 29 туров "Туран-Товуз" занимает третью строчку в чемпионате Азербайджана, имея в своем активе 51 очков. Лидирует в первенстве с 70 очками "Карабах". На второй строчке располагается "Зиря", набравшая 55 очков.

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