"Габала" вернулась в Премьер-лигу Азербайджана

В новом сезоне ФК "Габала" будет выступать в Премьер-лиге. Одержав сегодня победу, габалинцы досрочно вышли в элитный футбольный дивизион Азербайджана.

Футбольный клуб "Габала" вернулся в Премьер-лигу Азербайджана спустя год после вылета. В пятницу в Баку состоялась встреча 20-го тура Первой лиги между "Габалой" и столичным "Спортингом". Обыграв соперника со счетом 5:0, габалинцы набрали 52 очка и досрочно обеспечили себе право сыграть в новом сезоне в Премьер-лиге.

Во встрече 20-го тура Первой лиги габалинцы обыграли со счетом 5:0 бакинский "Спортинг" и досрочно обеспечили себе право сыграть в новом сезоне в Премьер-лиге.

Обладатели двух других путевок будут известны позже. С большой долей вероятности компанию "Габале" составят "Карван", набравший на данный момент 38 очков и "Имишли", в активе которого 37 очков. В первую пятерку сейчас также входят "Спортинг" Баку (26 очков), Загатала (25 очков).

Напомним, "Габала" выступала в Премьер-лиге в 2006-2024 годах. Команда из одноименного города пять раз завоевывала медали национального первенства (два серебра и три бронзы), а также дважды выиграла кубок.