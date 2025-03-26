Вестник Кавказа

"Габала" вернулась в Премьер-лигу Азербайджана

ФК
© Фото: сайт футбольного клуба “Габала“
В новом сезоне ФК "Габала" будет выступать в Премьер-лиге. Одержав сегодня победу, габалинцы досрочно вышли в элитный футбольный дивизион Азербайджана.

Футбольный клуб "Габала" вернулся в Премьер-лигу Азербайджана спустя год после вылета. В пятницу в Баку состоялась встреча 20-го тура Первой лиги между "Габалой" и столичным "Спортингом". Обыграв соперника со счетом 5:0, габалинцы набрали 52 очка и досрочно обеспечили себе право сыграть в новом сезоне в Премьер-лиге.

Во встрече 20-го тура Первой лиги габалинцы обыграли со счетом 5:0 бакинский "Спортинг" и досрочно обеспечили себе право сыграть в новом сезоне в Премьер-лиге.

Обладатели двух других путевок будут известны позже. С большой долей вероятности компанию "Габале" составят "Карван", набравший на данный момент 38 очков и "Имишли", в активе которого 37 очков. В первую пятерку сейчас также входят "Спортинг" Баку (26 очков), Загатала (25 очков). 

Напомним, "Габала" выступала в Премьер-лиге в 2006-2024 годах. Команда из одноименного города пять раз завоевывала медали национального первенства (два серебра и три бронзы), а также дважды выиграла кубок.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1150 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Юный российский футболист подписал контракт с английским грандом

Юный российский футболист подписал контракт с английским грандом

Президент ФИФА выразил надежду на возвращение России в мировой футбол

Президент ФИФА выразил надежду на возвращение России в мировой футбол

Российские футболисты могут провести турне по Южной Америке

Российские футболисты могут провести турне по Южной Америке

Юный футболист застрял на дереве в Крыму

Юный футболист застрял на дереве в Крыму

&quot;Ахмат&quot; не смог обыграть &quot;Спартак&quot; в Грозном

"Ахмат" не смог обыграть "Спартак" в Грозном

Грузинский полузащитник может перейти в &quot;Спортинг&quot;

Грузинский полузащитник может перейти в "Спортинг"

Российские футболисты могут сыграть со сборной Колумбии

Российские футболисты могут сыграть со сборной Колумбии

Глава Федерации футбола Армении назвал позором требования о своей отставке

Глава Федерации футбола Армении назвал позором требования о своей отставке

Ушел из жизни пресс-атташе &quot;Анжи&quot; и &quot;Динамо&quot; Махачкала

Ушел из жизни пресс-атташе "Анжи" и "Динамо" Махачкала

Юных футболистов выписали из больницы в Ставрополе

Юных футболистов выписали из больницы в Ставрополе

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы