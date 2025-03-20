Глава Федерации футбола Армении назвал позором требования о своей отставке

Руководитель ФФА заявил, что люди, которые выступают против его избрания в исполком УЕФА, тем самым наносят урон авторитету Армении. Он также считает позорными призывы о своей отставке.

Президент Федерации футбола Армении опубликовал заявление, в котором прокомментировал позицию своих оппонентов, требующих его отставки и выступающих против его избрания в исполком УЕФА.

Армен Меликбекян отметил, что эти люди занимают позорную позицию.

"Одно дело, когда группа болельщиков требует отставки президента ФФА, и совсем другое, когда предпринимается попытка помешать попытке избрания в руководящий орган европейской футбольной структуры"

– глава ФФА

Он назвал это антиармянским шагом, который наносит вред авторитету страны и явно направлен против армянского футбола.

Руководитель ФФА также объяснил свою позицию касательно выдвижения своей кандидатуры в исполком УЕФА. Он подчеркнул, что это не самоцель, а логическое продолжение взаимодействия между футбольной федерацией республики и УЕФА.

"Мы не позволим людям, отличающимся подобными антигосударственными действиями, препятствовать процессу, от которого армянский футбол только выиграет"

– президент ФФА

Напомним, прошлой осенью главный тренер сборной Армении Александр Петраков покинул свой пост после поражения от команды Северной Македонии (0:2) в Лиге наций. Вскоре после матча с призывом уйти в отставку к главе ФФА обратились члены фан-движения First Armenian Front. Позднее к этому требованию присоединился ряд клубов армянского чемпионата.

В настоящее время сборную Армении тренирует нидерландский специалист Джон Ван ’т Схип. Под его руководством армянская команда потерпела на прошлой неделе два крупных поражения от сборной Грузии в Лиге наций и лишилась шансов перейти в дивизион B.