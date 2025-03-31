Прямые рейсы между Баку и Пакистаном возобновятся в конце месяца

Туристы из Азербайджана и Пакистана получат больше возможностей: в конце месяца будут запущены прямые рейсы "Пакистанских авиалиний" между странами.

"Пакистанские международные авиалинии" начнут выполнять прямые рейсы между Баку и Пакистаном до конца апреля, заявил посол Исламской Республики в Азербайджане Гасым Мохиуддин.

Мохиуддин отметил, что Азербайджан пользуется популярностью у туристов из Пакистана. Так, за прошлый год более 80 тыс туристов из страны посетили Азербайджан.

"Мы надеемся, что с возобновлением прямых рейсов авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" в Баку уже в этом месяце нам удастся преодолеть отметку в 100 000 туристов в текущем году"

– Гасым Мохиуддин

Отметим, что добраться из Баку до Исламабада в Пакистане можно самолетом Azerbaijan Airlines. Время в пути составит около 4 часов, стоимость билета – порядка 40 тыс рублей.