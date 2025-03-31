Вестник Кавказа

Прямые рейсы между Баку и Пакистаном возобновятся в конце месяца

Прямые рейсы между Баку и Пакистаном возобновятся в конце месяца
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы из Азербайджана и Пакистана получат больше возможностей: в конце месяца будут запущены прямые рейсы "Пакистанских авиалиний" между странами.

"Пакистанские международные авиалинии" начнут выполнять прямые рейсы между Баку и Пакистаном до конца апреля, заявил посол Исламской Республики в Азербайджане Гасым Мохиуддин. 

Мохиуддин отметил, что Азербайджан пользуется популярностью у туристов из Пакистана. Так, за прошлый год более 80 тыс туристов из страны посетили Азербайджан. 

"Мы надеемся, что с возобновлением прямых рейсов авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" в Баку уже в этом месяце нам удастся преодолеть отметку в 100 000 туристов в текущем году"

– Гасым Мохиуддин

Отметим, что добраться из Баку до Исламабада в Пакистане можно самолетом Azerbaijan Airlines. Время в пути составит около 4 часов, стоимость билета – порядка 40 тыс рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1365 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

70-летие академика Мамеда Алиева отметили в Москве

70-летие академика Мамеда Алиева отметили в Москве

Галузин и Халафов обсудили развитие отношений Москвы и Баку

Галузин и Халафов обсудили развитие отношений Москвы и Баку

Восточный Зангезур свяжут с Нахчываном электросетями

Восточный Зангезур свяжут с Нахчываном электросетями

Турпоток в заповедники Азербайджана вырос на 70% в начале года

Турпоток в заповедники Азербайджана вырос на 70% в начале года

Иран заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном во всех сферах – Фарзане Садег

Иран заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном во всех сферах – Фарзане Садег

Ильхам Алиев: взаимные визиты открывают возможности для укрепления дружбы Баку и Тегерана

Ильхам Алиев: взаимные визиты открывают возможности для укрепления дружбы Баку и Тегерана

Азербайджан нарастил экспорт продукции аграриев

Азербайджан нарастил экспорт продукции аграриев

Почему матч «Трактора» и «Эстегляля» собрал рекордные 120 тысяч зрителей?

Почему матч «Трактора» и «Эстегляля» собрал рекордные 120 тысяч зрителей?

Открытый международный кубок по художественной гимнастике завершился в Баку

Открытый международный кубок по художественной гимнастике завершился в Баку

Азербайджан проведет реорганизацию НИИ страны

Азербайджан проведет реорганизацию НИИ страны

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы