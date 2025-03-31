США заинтересованы в мирном решении ситуации с ядерной программой Ирана

США и Иран не доверяют друг другу, сообщила заместитель спецпосланника главы Белого дома. Она также подтвердила настрой американской администрации на мирное решение ядерного вопроса.

Соединенные Штаты хотят мирно урегулировать ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Об этом рассказала заместитель спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа.

"Давайте проведем несколько предварительных встреч и посмотрим, есть ли возможность найти общую почву, чтобы найти мирное решение. Наша администрация сосредоточена на конкретных результатах и достижимых целях"

– Морган Ортагус

Она отметила, что в составе делегации США много представителей деловых кругов.

"Мы любим сделки и знаем, как их достигать. Нас не слишком заботит сам процесс"

– заместитель спецпосланника

Она также обратил внимание на то, что иранская делегация и администрация Дональда Трампа пока не проводили официальных переговоров.

"Это будет действительно важный шаг. Сейчас важно просто сесть за стол переговоров и попытаться найти точки соприкосновения"

– Морган Ортагус

Она добавила, что между сторонами наблюдается серьезное недоверие.