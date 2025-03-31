США заинтересованы в мирном решении ситуации с ядерной программой Ирана

Соединенные Штаты хотят мирно урегулировать ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Об этом рассказала заместитель спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа.
"Давайте проведем несколько предварительных встреч и посмотрим, есть ли возможность найти общую почву, чтобы найти мирное решение. Наша администрация сосредоточена на конкретных результатах и достижимых целях"
– Морган Ортагус
Она отметила, что в составе делегации США много представителей деловых кругов.
"Мы любим сделки и знаем, как их достигать. Нас не слишком заботит сам процесс"
– заместитель спецпосланника
Она также обратил внимание на то, что иранская делегация и администрация Дональда Трампа пока не проводили официальных переговоров.
"Это будет действительно важный шаг. Сейчас важно просто сесть за стол переговоров и попытаться найти точки соприкосновения"
– Морган Ортагус
Она добавила, что между сторонами наблюдается серьезное недоверие.