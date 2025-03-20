ВС Армении произвели обстрел азербайджанских позиций

Вооруженные силы Армении сегодня вечером осуществили обстрел позиций ВС Азербайджана, сообщили в азербайджанском оборонном ведомстве. Азербайджанские военные приняли ответные меры.

Армянские ВС обстреляли позиции армии Азербайджана, рассказали в министерстве обороны Азербайджана.

Обстрел велся вечером в среду, в период с 19:25 до 19:35 по местному времени (18:25 – 18:35 мск), с перерывами. Огонь был открыт подразделениями ВС Армении с позиций в направлении населенных пунктов Хознавар и Ханазах Горусского района. Стреляли армянские военные из стрелкового оружия.

"Подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях"

– Минобороны Азербайджана

Напомним, что ВС Армении в последнее время систематически открывают огонь по позициями азербайджанской армии. Так, предыдущий обстрел был совершен буквально сутки назад – он велся накануне вечером, с 19:20 до 22:30 (18:20 – 21:30 мск). Армянские военные стреляли с позиций в направлении населенных пунктов Гараиман и Юхары Шорджа Басаркечарского района. Азербайджанские подразделения в ответ приняли адекватные меры.