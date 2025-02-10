Армения и Иран проведут военные учения

Вооруженные силы Армении и Ирана в самое ближайшее примут участие в совместных военных учениях, сообщает армянское министерство обороны. При этом каждая сторона будет проводить мероприятия в рамках учений на своей территории.

Совместные военные учения ВС Армении и ВС Ирана стартуют сегодня, подробности предоставило министерство обороны Республики Армения.

В сообщении говорится, что учения будут проводиться на протяжении двух дней, а именно сегодня и завтра. В них будут принимать участие подразделения спецназа с обеих сторон.

В министерстве добавили, что армянские военнослужащие будут организовывать учения на территории Армении. Иранские спецназовцы устроят учения на территории Ирана.

"Учения предусматривают действия по нейтрализации нападения условных террористических групп на пограничные контрольно-пропускные пункты, расположенные на государственной границе Армения-Иран"

– министерство обороны Армении

Напомним, накануне министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявила, что Исламская Республика заинтересована в развитии связей с Баку по всем направлениям. Она напомнила, что народы Азербайджана и Ирана связаны множеством уз, в том числе исторических и культурных, религиозных и родственных. Ильхам Алиев на встрече с удовлетворением отметил интенсивный характер взаимных визитов высокопоставленных делегаций в Азербайджан и в Иран в последнее время: по его словам, это хорошая возможность для укрепления отношений и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Стоит отметить, что в апреле готовится визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Баку.