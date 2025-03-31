Израильская армия ударила по 45 целям в секторе Газа

ЦАХАЛ продолжает операции в секторе Газа. Под ударами армии Израиля оказались цели на юге и севере анклава.
Израильские войска (ЦАХАЛ) в течение суток атаковали более 45 целей в секторе Газа, поведала пресс-служба ЦАХАЛ.
"ВВС Израиля за сутки нанесли удары более чем по 45 террористическим объектам в секторе Газа"
– пресс-служба ЦАХАЛ
Сообщается, что войска ЦАХАЛ выявили и уничтожили шахты, тоннели, а также ряд инфраструктурных объектов на юге анклава.
Части ЦАХАЛ также продолжают военную операцию на севере сектора Газа с целью расширения буферной зоны.
Напомним, что ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о решимости ликвидировать ХАМАС, а также освободить израильских заложников. Тель-Авив вместе с Вашингтоном ведет переговоры с рядом стран о переселении жителей Газы.