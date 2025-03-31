Вестник Кавказа

Израильская армия ударила по 45 целям в секторе Газа

Израильская армия ударила по 45 целям в секторе Газа
© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
ЦАХАЛ продолжает операции в секторе Газа. Под ударами армии Израиля оказались цели на юге и севере анклава.

Израильские войска (ЦАХАЛ) в течение суток атаковали более 45 целей в секторе Газа, поведала пресс-служба ЦАХАЛ. 

"ВВС Израиля за сутки нанесли удары более чем по 45 террористическим объектам в секторе Газа"

– пресс-служба ЦАХАЛ 

Сообщается, что войска ЦАХАЛ выявили и уничтожили шахты, тоннели, а также ряд инфраструктурных объектов на юге анклава. 

Части ЦАХАЛ также продолжают военную операцию на севере сектора Газа с целью расширения буферной зоны. 

Напомним, что ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о решимости ликвидировать ХАМАС, а также освободить израильских заложников. Тель-Авив вместе с Вашингтоном ведет переговоры с рядом стран о переселении жителей Газы.

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