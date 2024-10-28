5 самых известных американских президентов

Весь мир следит за выборами в США. Всего за 235 лет существования института президентства в США сменилось 46 президентов, и тот, который будет избран в ноябре 2024 года, станет 47-м. Однако из более четырех десятков американских лидеров далеко не каждый вошел в историю. Расскажем о лидерах США, изменивших ход истории как у себя дома, так и во всем мире

Отец США - Джордж Вашингтон

Первый президент США был избран через 6 лет после завершения Американской войны за независимость, в 1789 году. Первые выборы президента США продолжались несколько недель, и в результате 69 из 69 членов сформированной двумя годами ранее Коллегии выборщиков проголосовали за Джорджа Вашингтона.

Джордж Вашингтон стал единственным в истории президентом Америки, получившим 100% голосов Коллегии. Выбор на него пал неслучайно: он командовал войсками во время Американской революции и активно участвовал в разработке конституции страны.

Именно благодаря Вашингтону в Америке появился институт президентства и централизованное федеральное правительство. Он создал национальный банк, установил торговые связи с Британией (с которой США боролись во время Революции), заложил новую будущую столицу - город Вашингтон.

Вашингтон был переизбран на второй срок в 1793 году, и по его истечению он добровольно сложил с себя полномочия, поскольку опасался, что если умрёт в должности президента, то последующие лидеры тоже будут руководить страной до самой смерти. Таким образом в США сложилась традиция, в рамках которой президент может быть избран только два раза. Позднее, уже в середине XX века, это правило было закреплено в конституции США.

Президент, купивший пол-Америки

Третий президент США, изображенный на купюре в два доллара, Томас Джефферсон пробыл в должности 8 лет и совершил самую большую земельную сделку в мире: он купил Луизиану. В 1803 году значительная часть сегодняшней Америки площадью в 2,1 млн квадратных километров была колонией Франции под названием Луизиана, а сама Америка состояла всего из 15 штатов.

В начале XIX века появились опасения, что Наполеон отправит войска в Новый Орлеан (на территории французской Луизианы) для укрепления своей власти в заморской колонии. К счастью для США, Наполеон оказался втянут в войну с Великобританией, поэтому решил продать свои американские земли американскому правительству за $ 15 млн или за $ 2,2 трлн в пересчёте на сегодняшний курс. Благодаря своей покупке, Джефферсон удвоил территорию США и добавил к уже существующим 15 штатам еще 15.

Помимо покупки Луизианы Джефферсон также известен тем, что в годы его президентства случился первый конфликт США за рубежом: Триполитанская война за право не выплачивать дань триполийскому наместнику Османской империи продолжалась четыре года и завершилась победой Америки.

Президент - американская мечта

Еще один великий президент США -- Авраам Линкольн, который отменил рабство в стране.

Линкольн стал первым президентом страны от Республиканской партии. Он руководил США в самые сложные для неё годы Гражданской войны: с 1861 по 1865 годы. Причиной для войны послужил спор между северными и южными штатами о том, стоит ли дать рабству распространиться на западные территории страны.

Линкольну удалось одержать победу над Конфедерацией (южными штатами) и тем самым избежать раскола США.

Линкольн - автор ”Прокламации об освобождении рабов”, документа, изменившего положение более 3,5 млн чернокожих рабов, проживавших на территории Америки.

Авраам Линкольн был убит вскоре после окончания Гражданской войны и начала своего второго срока в качестве президента сторонником южных штатов.

Линкольн считается президентом, который воплотил американскую мечту: благодаря упорному труду, родившийся в бедной семье Линкольн получил образование, стал юристом, видным общественным деятелем, а затем и президентом.

Президент - нобелевский лауреат

Республиканец Теодор Рузвельт, 26-й президент, не единственный из американских лидеров, получивших Нобелевскую премию мира. Кроме него награды также были удостоены Вудро Вильсон, Джимми Картер и Барак Обама. Однако Тедди Рузвельт стал первым в мире государственным деятелем, получившим награду, вручаемую с 1901 года.

Теодор Рузвельт, вступивший в должность после убийства предыдущего президента в 1901 году, стал самым молодым лидером страны за всю историю США: ему было всего 42 года.

Рузвельт был сторонником активного участия Америки в международных делах. Именно он придумал фразу ”говори мягко, но держи в руках большую дубинку” и стал основоположником политики большой дубинки.

Нобелевскую премию Рузвельт получил в 1906 году за посредничество в достижении мира между Россией и Японией после Русско-японской войны 1904-1905 гг.

Рузвельт ограничил власть крупных корпораций, в частности нефтяной и железнодорожной.

Благодаря Рузвельту в США появился первые национальные парки

Тедди Рузвельт также принял закон о чистых продуктах питания и лекарствах, тем самым обеспечив защиту прав потребителей.

Президент с самым большим сроком

Франклин Делано Рузвельт, 32й лидер США, приходился родственником Теодору Рузвельту. Он единственный президент Америки, который оставался в должности более двух сроков.

Франклин Рузвельт был избран в 1933 году - в разгар самого тяжелого экономического кризиса в американской: Великой депрессии.

Рузвельт внедрил целый ряд мер для помощи безработным и фермерам, в том числе и федеральную программу социального обеспечения, которая действует до сих пор.

Рузвельт, страдавший от полиомиелита, в 1938 году основал Национальный фонд детского паралича, работа которого внесла вклад в развитие вакцины от заболевания.

Франклин Рузвельт отменил сухой закон, который действовал в США с 1920 по 1933 годы.

Рузвельт в третий раз стал президентом в 1940 году. США всё еще оправлялись от последствий Великой депрессии и в мире разразилась Вторая мировая война, при этом Рузвельту удалось создать имидж президента, который делает всё для народа.

В годы президентства Франклина Рузвельта роль Америки на мировой арене значительно выросла, в том числе и за счёт участия США во Второй мировой войне.

Рузвельт в 4й раз был избран в 1944 году, и умер всего через полгода: за месяц до окончания Второй мировой войны.

В 1947 году Конгресс США одобрил 22 поправку к Конституции, запрещающую одному лицу занимать пост президента более двух раз, с перерывом или без.