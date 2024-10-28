Иски, угрозы и оскорбления: Трамп и Харрис превратили последние дни до выборов в шоу

В США открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах. Американцы выбирают между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис.

Еще с момента первых официальных дебатов Дональда Трампа и Камалы Харрис президентские выборы в США превратились в шоу, причем сенсации создают оба кандидата, пусть республиканец и обыгрывает свою соперницу по количеству и яркости запоминающихся фраз.

Трамп атакует

На днях Трамп дал интервью давнему другу журналисту Такеру Карлсону. В нем республиканец обрушил на демократов и лично Харрис множество оскорблений. По его словам, Харрис нельзя допустить на пост главы государства, потому что "у нее очень низкий IQ, она тупая как пробка". Трампа на такие "комплименты" вдохновили замечания действующего вице-президента о том, что на трамповские митинги приходит мало людей и многие покидают их во время проведения.

Пользуясь случаем, Трамп поквитался и со своим соперником на прошлых выборах. По его мнению, президент Джозеф Байден, который хочет остановить движение MAGA (Make America Great Again), не понимает значение этого акронима. "Я сказал: послушай, глупый, MAGA означает — потому что я думаю, что он не знает — MAGA означает "Сделаем Америку снова великой", вот что это значит",— сказал Трамп.

За день до выборов Трамп сделал еще одно сенсационное заявление. В ответ на вопрос журналиста ABC News Джонатана Карла политик допустил свое поражение на выборах. "Я думаю, вы могли и можете проиграть. Такое случается, верно?" Республиканец не исключил, что "могут случиться плохие вещи". "Знаете, всякое случается, но это будет интересно", — сказал он. При этом Трамп уверен в своем "значительном преимуществе" перед Харрис.

Если с одними журналистами Трамп охотно разговаривает и делится тем, что у него на душе, другие СМИ продолжают его раздражать. На выборах 2016 года он обещал "осушить болото", имея в виду диктат крупных медиа CNN, WSJ и WP. Похоже, ему это не удалось. 1 ноября Трамп подал иск на телеканал CBS из-за высказываний Камалы Харрис об Израиле. В иске на $10 млрд говорится, что программа "60 минут" показала в разное время два совершенно разных ответа Харрис на вопрос касательно войны между Израилем и ХАМАС.

В атаках на демократов Трампу помогают его союзники. Один из главных друзей республиканца - владелец соцсети X, миллиардер Илон Маск - обвинил Харрис во лжи после ее слов об отсутствии ВС США в военных конфликтах за рубежом. "Я знаю военных, которые находятся в зонах боевых действий. Будучи вице-президентом, вы знаете как о военных, находящихся там официально, так и тех, кто там неофициально. Поэтому ее слова были откровенной и наглой ложью", - сказал Маск.

Харрис наносит ответный удар

Тем временем Камала Харрис, не избегая популизма и прямых оскорблений, решила играть на ошибках Трампа. 1 ноября она попыталась завоевать симпатии половины населения. Вице-президент прицепилась к фразе Трампа о намерении защищать женщин США от мигрантов, которые на них нападают, насилуют и убивают. "Что ж, я собираюсь сделать это, нравится это женщинам или нет, я собираюсь их защитить", - сказал он на митинге в Грин-Бей в штате Висконсин. Харрис считает такие слова сексистскими: "Очень оскорбительно для женщин с точки зрения непонимания их самостоятельности, их власти, их прав и их способности принимать решения о своей жизни, в том числе о своем теле".

Как мы помним Трамп не раз обещал за 24 часа решить конфликт на Украине, обвиняя в его развязывании команду Байдена. Харрис убеждает, что никакой стабильности при Трампе не будет. Она прогнозирует хаос при правлении республиканца. "Это выбор о том, будет ли у нас страна, основанная на свободе для каждого американца, или ею будут править хаос и разногласия", — сказала она в конце октября. Харрис уверяет, что Трамп создаст "еще больше хаоса" и раскола в обществе вместо того, чтобы концентрироваться на нуждах населения. Эти обвинения стали реакцией на слова Трампа о том, что администрация Байдена действует как "репрессивная машина". Харрис нашла в политике республиканца фашизм.

Методом борьбы против фейков пользуются и противники Трампа. Если республиканец лично вмешивается в процесс и инициирует иски, то за Харрис заступаются те, кого Трамп обещал "осудить". В частности, телеканала CNN обвинил Трампа в намеренном искажении фразы Харрис о повышении налогов. В действительности же демократ имела ввиду повышение налогов для богатых граждан и крупных компаний, а не всех американцев. CNN попытался дезавуировать обвинение Трампом Харрис в том, что последняя обещает продолжить политику Байдена "на границе". Хотя на самом деле, как говорится в материале, демократ говорила о необходимости строгих мер в миграционной сфере.

Свою ложку дегтя в избирательную кампанию Трампа добавил и телеканал ABC. Он обвинил миллиардера в неоплате своих митингов в ряде городов, из-за чего у них возникли проблемы с бюджетом. "Его митинги и мероприятия обошлись городам в сумму от десятков до сотен тысяч долларов в виде невозмещенных расходов, включая оплату сверхурочных для местных полицейских, пожарных, скорой медицинской помощи и других служб быстрого реагирования, которые привлекались для сопровождения и защиты людей, пришедших на мероприятия Трампа", — отмечается в статье. По оценкам ABC, Трамп задолжал городу Эль-Пасо в штате Техас $569 тыс, Альбукерке в Нью-Мексико — $445 тыс, городу Тусон в Аризоне — примерно $145 тыс, а округу Нассау (Нью-Йорк) — до $1 млн.

Непосредственно перед днем выборов в своей ненависти к Трампу и стремлении поддержать преемницу отличился действующий президент. На встрече с латиноамериканскими избирателями Джозеф Байден назвал отбросами сторонников Трампа. "Единственный мусор, который я вижу, — это его сторонники, его демонизация латиноамериканцев бессовестна, и это не по-американски", — заявил тогда Байден. Поняв, что Байден оказал Харрис "медвежью услугу", пресс-служба Белого дома изменила официальную стенограмму онлайн-встречи, исправив слово supporters на supporter’s, имея ввиду одного сторонника Трампа. Под последним подразумевали комика Тони Хинчклиффе, пошутившего о Пуэрто-Рико как о "плавучем мусорном острове". Несмотря на попытки Байдена оправдаться (он сказал, что его не так поняли), сторонники Трампа приняли оскорбления на свой счет.

Кому на пользу пойдут все эти предвыборные интриги, оскорбления и иски, пока не ясно Трамп - известный шоумен, в свое время он вел шоу, где в прямом эфире брал на работу сотрудников и увольнял их. Сможет ли Трамп сказать Байдену и его вице-президенту You are fired ("Вы уволены"), узнаем в ближайшие дни.