В США стартовали выборы президента

Сегодня в США проходят президентские выборы. Первые избиратели уже отдали свои голоса. За пост главы государства сражаются республиканец Трамп и демократ Харрис.

Во вторник 5 ноября в США проводятся 60-е выборы президента. Первый открывающийся в Штатах избирательный участок уже собрал голоса избирателей.

Выборы в США открылись с голосования в поселении Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир на границе с Канадой. Население Диксвилл-Нотч составляет шесть человек, а избирательный участок открылся уже в полночь - с 1960 года жители крохотного поселения голосуют первыми в Америке. На сегодня их голоса уже подсчитаны, а участок завершил свою работу.

"Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп получили каждый по три голоса в крошечном поселении Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, знаменуя начало дня выборов"

– телеканал CNN

На остальной территории США избирательные участки откроются ранним утром: сначала в Вермонте в 05.00 (13.00 мск), затем в Нью-Йорке в 06.00, после этого с 07.00 будут работать избирательные участки на Восточном побережье.

Отметим, что граждане США имели возможность проголосовать заранее, до официального дня выборов голоса можно было оправлять по почте, этой возможностью воспользовались около 82 млн человек.

На выборах президента США нет явного фаворита, результаты голосования в Диксвилл-Нотч подтверждают, что исход выборов непредсказуем - кандидаты пока получают одинаковую поддержку.

Трамп или Харрис?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил напряженность борьбы на этих выборах за кресло президента: ни у Дональда Трампа, ни у Камалы Харрис нет явного преимущества.

"Если и говорить о каком-либо преимуществе, то только о преимуществе Демократической партии по общему количеству голосов в стране – за ее кандидатов традиционно голосуют густонаселенные штаты Восточного побережья и Калифорния. Однако определяющей все-таки является ситуация с голосами выборщиков, и здесь многие могут прогнозировать, что возможно повторение выборов 2016 года, когда демократы получили большее количество голосов избирателей, но меньшее число голосов выборщиков. Президента США избирает коллегия выборщиков, и на коллегии выборщиков у Трампа вполне реальные шансы обойти Харрис по голосам", - сообщил он.

"За счет расстановки сил в так называемых "колеблющихся штатах" – Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Северная Каролина, Невада, Аризона – одинаково возможна победа и Трампа, и Харрис. Именно там сегодня разворачивается основное поле борьбы. Многие американские оценки говорят о том, что может возникнуть та же асимметрия, то есть Камала Харрис получит больше голосов рядовых избирателей, а Дональд Трамп при сопутствующей удаче получит больше голосов в коллегии выборщиков и станет 47-м президентом США. Ситуация осложняется тем, что имеет место манипуляция опросами общественного мнения, многие считают, что они более благоприятны демократам, как и в предыдущие кампании, когда по опросам демократы получали на 4% больше, чем на реальных выборах", - указал Владимир Васильев.

"Если манипуляция с опросами реальна, тогда сегодняшнее равенство, когда Трамп и Харрис идут будто бы вровень с незначительной разницей, выглядит совершенно иначе: результаты Харрис завышены. Есть также точка зрения, что при опросах 2016 года сторонники Дональда Трампа боялись говорить, что они будут голосовать за него – и сейчас они могут поступать также, поскольку демократы навесили на Трампа слишком много обвинений. В то же время, сторонники Харрис не боятся говорить о своем выборе, она не несет за собой шлейф страха, что если кто-то скажет, что будет голосовать за Харрис, то такое мнение будет иметь какие-то последствия (ведь демократы сейчас у власти)", - продолжил американист.

"Итоги мы узнаем в ближайшие дни, однако уже можно ожидать, что из-за явных манипуляций с выборами после голосования начнется этап долговременных протестов, требований пересчитать голова, заявлений о подтасовках и других нарушениях. И это тоже важнейший фактор нынешних президентских выборов в США. До 11 декабря, когда все иски должны быть рассмотрены и удовлетворены, нас ждет месяц очень серьезных разбирательств как с одной, так и с другой стороны", - заключил Владимир Васильев.