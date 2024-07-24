Вестник Кавказа

В США стартовали выборы президента

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в США проходят президентские выборы. Первые избиратели уже отдали свои голоса. За пост главы государства сражаются республиканец Трамп и демократ Харрис.

Во вторник 5 ноября в США проводятся 60-е выборы президента. Первый открывающийся в Штатах избирательный участок уже собрал голоса избирателей.

Выборы в США открылись с голосования в поселении Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир на границе с Канадой. Население Диксвилл-Нотч составляет шесть человек, а избирательный участок открылся уже в полночь - с 1960 года жители крохотного поселения голосуют первыми в Америке. На сегодня их голоса уже подсчитаны, а участок завершил свою работу.

"Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп получили каждый по три голоса в крошечном поселении Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, знаменуя начало дня выборов"

– телеканал CNN

На остальной территории США избирательные участки откроются ранним утром: сначала в Вермонте в 05.00 (13.00 мск), затем в Нью-Йорке в 06.00, после этого с 07.00 будут работать избирательные участки на Восточном побережье.

Отметим, что граждане США имели возможность проголосовать заранее, до официального дня выборов голоса можно было оправлять по почте, этой возможностью воспользовались около 82 млн человек.

На выборах президента США нет явного фаворита, результаты голосования в Диксвилл-Нотч подтверждают, что исход выборов непредсказуем - кандидаты пока получают одинаковую поддержку.

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