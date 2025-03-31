Вестник Кавказа

Ильхам Алиев призвал пресечь деятельность ряда западных организаций

Ильхам Алиев призвал пресечь деятельность ряда западных организаций
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидер Азербайджана Ильхам Алиев призвал пресечь деятельность ряда западных организаций, которые "служат политической вражде".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международном форуме "На пути к новому мировому порядку", высказался о необходимости пресечь функционирование некоторых западных организаций, которые "служат политической вражде". В их число Алиев включил Human Rights Watch, Amnesty International и Transparency International* (признана нежелательной организацией на территории РФ). 

"Необходимо пресечь деятельность таких институтов, как Human Rights Watch, Amnesty International, Transparency* (International – ред.), которые служат политической вражде"

– Ильхам Алиев 

Также лидер Азербайджана заявил, что Баку планирует передать администрации президента США Дональда Трампа факты о незаконной деятельности Агентства по международному развитию США (USAID) на территории республики.

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