Вестник Кавказа

Ильхам Алиев: Евроструктурам стоит ценить Азербайджан

Ильхам Алиев: Евроструктурам стоит ценить Азербайджан
© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент АР Ильхам Алиев заявил, что Еврокомиссии стоит ценить Азербайджан и не делить страны Южного Кавказа по предпочтениям. Кроме того, он отметил важность установления прочных отношений с США.

Еврокомиссия должна реалистично смотреть на мир и ценить такие государства, как Азербайджан, заявил президент страны Ильхам Алиев на международном форуме "К новому миропорядку", проходящем в Университете АДА в Баку.

"Сегодня Еврокомиссия должна снять розовые очки, реалистично смотреть на мир, ценить такие государства, как Азербайджан. Они не должны разделять Южный Кавказ на любимые и нелюбимые ими государства"

- Ильхам Алиев

В своем выступлении он коснулся и темы отношений Азербайджана и США. Ильхам Алиев ожидает, что текущий курс американского президента Дональда Трампа будет еще сильнее направлен на защиту национальных интересов Вашингтона, в связи с чем для всего Южного Кавказа крайне важно иметь прочные отношения с ним.

Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан – ведущая страна на Южном Кавказе и часть глобального Юга. Кроме того, Баку имеет сильные позиции в Движении неприсоединения и хорошие отношения со странами Центральной Азии, а также обладает энергетическими ресурсами и армией, доказавшей свою силу на поле боя.

"Поэтому мы можем быть очень важным партнером для Соединенных Штатов"

- Ильхам Алиев

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