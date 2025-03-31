Ильхам Алиев: Евроструктурам стоит ценить Азербайджан

Еврокомиссия должна реалистично смотреть на мир и ценить такие государства, как Азербайджан, заявил президент страны Ильхам Алиев на международном форуме "К новому миропорядку", проходящем в Университете АДА в Баку.
"Сегодня Еврокомиссия должна снять розовые очки, реалистично смотреть на мир, ценить такие государства, как Азербайджан. Они не должны разделять Южный Кавказ на любимые и нелюбимые ими государства"
- Ильхам Алиев
В своем выступлении он коснулся и темы отношений Азербайджана и США. Ильхам Алиев ожидает, что текущий курс американского президента Дональда Трампа будет еще сильнее направлен на защиту национальных интересов Вашингтона, в связи с чем для всего Южного Кавказа крайне важно иметь прочные отношения с ним.
Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан – ведущая страна на Южном Кавказе и часть глобального Юга. Кроме того, Баку имеет сильные позиции в Движении неприсоединения и хорошие отношения со странами Центральной Азии, а также обладает энергетическими ресурсами и армией, доказавшей свою силу на поле боя.
"Поэтому мы можем быть очень важным партнером для Соединенных Штатов"
- Ильхам Алиев