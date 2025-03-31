Ильхам Алиев: мы готовы построить доверительные связи с Арменией

Азербайджан готов к началу шагов по выстраиванию доверия с Арменией, заявил сегодня, выступая на проходящем в Университете АДА в Баку международном форуме "На пути к новому мировому порядку", президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Армянская оккупация территории Азербайджана не позволила Южному Кавказу развиваться как более или менее интегрированный регион, хотя у него были все шансы для этого, заявил сегодня на проходящем в Университете Азербайджанской дипломатической академии (АДА) в Баку международном форуме на тему "К новому миропорядку" президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Однако агрессия, разруха и страдания азербайджанского народа не позволили этому случиться. Южный Кавказ не был интегрирован, хотя с экономической точки зрения, с точки зрения транспортных путей и, конечно, энергетической безопасности, это могло бы произойти"

- Ильхам Алиев

В пример глава государства привел отношения между Азербайджаном и Грузией – здесь отработаны все необходимые двум соседним государствам сегменты - энергетическая безопасность, транспорт, политический диалог, инвестиции, экономические преимущества. Армения в результате оккупации и агрессии фактически лишила себя всего этого, лишила себя возможности стать важной транзитной страной для азербайджанских энергоресурсов и транспортных путей, подчеркнул президент Азербайджана.

"Конечно, мы не представляем, как немедленно станем друзьями с Арменией, это нереалистично. Даже говорить о какой-либо экономической интеграции преждевременно. Но начать делать небольшие шаги в направлении выстраивания доверия - мы готовы к этому"

- Ильхам Алиев

Азербайджан принял декларации о стратегическом партнерстве со многими странами. Таким образом, эта уже созданная платформа позволяет стране играть важную роль в качестве географического, политического, экономического и транспортного моста между регионом Центральной Азии и Европой.

"Конечно, планируя долгосрочное сотрудничество с этим регионом, достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что Азербайджан не обойти стороной. Хотя в Европе есть и те, кто предпочел бы отделить Азербайджан не только от этого процесса, но и провести разделительные линии на Кавказе, особенно на Южном Кавказе. Но эти попытки не увенчаются успехом"

- Ильхам Алиев

Еще один важный фактор развития - визиты в Азербайджан экспертов из различных стран, которые проводились несколько раз. Большая группа международных экспертов из разных стран посещает Азербайджан для решения важных вопросов глобальной повестки дня. Все эти визиты помогают лучше узнать Азербайджан, почувствовать пульс страны, отметил азербайджанский лидер.

"Регулярные визиты международных экспертов на освобожденные территории после освобождения исторических территорий Азербайджана, конечно же, дают больше информации об истории нашей страны, об истории конфликта, о сегодняшних реалиях Азербайджана"

- Ильхам Алиев