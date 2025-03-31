Ильхам Алиев: взаимные визиты открывают возможности для укрепления дружбы Баку и Тегерана

Взаимные визиты, которые высокопоставленные делегации Азербайджана и Ирана активно совершают в последнее время, дают новые возможности для укрепления отношений, заявил президент АР Ильхам Алиев.

Активизировавшиеся в последнее время визиты высокопоставленных делегаций Азербайджана и Ирана открывают возможности для развития отношений Баку и Тегерана. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром дорог и городского развития Ирана, сопредседателем Азербайджано-иранской совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садег.

Глава государства с удовлетворением обратил внимание на интенсивный характер взаимных визитов, которые совершают высокопоставленные делегации Баку и Тегерана в последнее время, Президент Азербайджана отметил, что этот факт предоставляет хорошую возможность для упрочения азербайджано-иранской дружбы и дальнейшего развития сотрудничества между странами.

Ильхам Алиев дал положительную оценку проведению заседания Азербайджано-иранской совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось в рамках визита Фарзане Садег в Азербайджан. Глава государства уточнил, что на повестке дня стоят важные проекты, связанные с развитием сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной и других областях.

Глава Миндорог Ирана передала Ильхаму Алиеву приветствия президента Ирана Масуда Пезешкиана. Президент АР поблагодарил за приветствия и попросил передать и его приветствия иранскому президенту.