Позиция Запада ухудшает ситуацию по ядерной сделке с Ираном – Захарова

Неконструктивная позиция стран Запада ведет к тому, что ситуация с иранской ядерной сделкой становится только хуже, отметили в МИД РФ. Ядерную программу Ирана планируется обсудить в Москве сегодня.

Позиция Запада лишь усугубляют ситуацию с иранской ядерной сделкой, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Ситуация на Ближнем Востоке, ситуация вокруг иранской ядерной программы <…> не стабилизируется. Она становится все хуже, хуже и хуже из-за неконструктивной позиции Запада"

– Мария Захарова

Сегодня в российской столице пройдут трехсторонние консультации между представителями России, Ирана и Китая по теме иранской ядерной программы.

"После их завершения мы абсолютно точно проинформируем СМИ и международное сообщество о результатах"

– Мария Захарова

Переговоры США и Ирана по ядерной сделке запланированы на 12 апреля и пройдут в Омане.