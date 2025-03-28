Вестник Кавказа

Позиция Запада ухудшает ситуацию по ядерной сделке с Ираном – Захарова

Позиция Запада ухудшает ситуацию по ядерной сделке с Ираном – Захарова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неконструктивная позиция стран Запада ведет к тому, что ситуация с иранской ядерной сделкой становится только хуже, отметили в МИД РФ. Ядерную программу Ирана планируется обсудить в Москве сегодня.

Позиция Запада лишь усугубляют ситуацию с иранской ядерной сделкой, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Ситуация на Ближнем Востоке, ситуация вокруг иранской ядерной программы <…> не стабилизируется. Она становится все хуже, хуже и хуже из-за неконструктивной позиции Запада"

– Мария Захарова

Сегодня в российской столице пройдут трехсторонние консультации между представителями России, Ирана и Китая по теме иранской ядерной программы.

"После их завершения мы абсолютно точно проинформируем СМИ и международное сообщество о результатах"

– Мария Захарова

Переговоры США и Ирана по ядерной сделке запланированы на 12 апреля и пройдут в Омане.

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