Штаты наложили новые ограничения на Иран

США ввели санкции против одного физлица и пяти компаний из Ирана. Включение в список означает замораживание активов и запрет на ведение бизнеса.

Американский Минфин объявил на своем официальном сайте о введении санкций против одного физического лица и пяти организаций, якобы связанных с ядерной программой Ирана.

Согласно данным ведомства, новые ограничения затрагивают деятельность гражданина Исламской Республики, а также пяти компаний, которые расположены на территории Ирана.

В документе говорится, что оказавшиеся под санкциями занимались поставкой или производством критических технологий, применяемых в создании Тегераном ядерного оружия.

Стоит добавить, что внесение в санкционный список предусматривает замораживание активов в Штатах. Кроме того, американским компаниям запретят вести бизнес с фигурантами.