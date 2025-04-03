Вестник Кавказа

Штаты наложили новые ограничения на Иран

Штаты наложили новые ограничения на Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США ввели санкции против одного физлица и пяти компаний из Ирана. Включение в список означает замораживание активов и запрет на ведение бизнеса.

Американский Минфин объявил на своем официальном сайте о введении санкций против одного физического лица и пяти организаций, якобы связанных с ядерной программой Ирана.

Согласно данным ведомства, новые ограничения затрагивают деятельность гражданина Исламской Республики, а также пяти компаний, которые расположены на территории Ирана.

В документе говорится, что оказавшиеся под санкциями занимались поставкой или производством критических технологий, применяемых в создании Тегераном ядерного оружия.

Стоит добавить, что внесение в санкционный список предусматривает замораживание активов в Штатах. Кроме того, американским компаниям запретят вести бизнес с фигурантами.

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