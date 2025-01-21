Вестник Кавказа

Максим Шевченко о тарифной войне Дональда Трампа, Нетаньяху и Эрдогане, переговорах США и Ирана

Что гложет Дональда Трампа, сможет ли лидер республиканцев сократить государственный долг США, какая система международных отношений импонирует хозяину Овального кабинета, переговоры Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.

Президент США Дональд Трамп продолжает будоражить мировую общественность. В начале апреля он подписал указ о введении пошлин на зарубежный импорт, выручка с которых пойдет на погашение государственного долга и снижение налогов. 

7 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в срочном порядке прилетел в Вашингтон для проведения прямых переговоров с лидером республиканцев. 12 апреля в Омане состоится встреча на высоком уровне между представителями Ирана и США. 

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