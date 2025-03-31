Вестник Кавказа

Армения разочаровалась в победе Трампа – Ильхам Алиев

Армения разочаровалась в победе Трампа – Ильхам Алиев
© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения разочаровалась в победе Дональда Трампа на выборах в США, так как желала видеть демократов в Белом Доме. В период президентства Байден однозначно связал свою позицию с Ереваном.

Армения надеялась на то, что демократы останутся у власти в США после президентских выборов, поэтому победа Дональда Трампа стала для нее разочарованием, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".

Он подчеркнул, что когда Азербайджан был нужен США, так называемая 907-я Поправка к "Акту в поддержку свободы" приостанавливалась, но как только администрация Байдена-Блинкена бежала из Афганистана, они снова ввели эту поправку против Баку.

Администрация предыдущего президента США Джозефа Байдена однозначно связала свою позицию с Арменией, отметил Ильхам Алиев. Баку это увидел впервые с начала армяно-азербайджанского конфликта.

"Наше доверие к команде Байдена-Блинкена сошло на нет, и наши отношения оказались в очень серьезном кризисе. Администрация Байдена однозначно связала свою позицию с Арменией. Мы увидели это впервые с начала армяно-азербайджанского конфликта"

- Ильхам Алиев

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