Еще 54 семьи вернулись в Агдеринский район Азербайджана

Сегодня еще 54 семьи в составе 179 человек вернулись в село Суговушан в Агдеринском районе Азербайджана. Общее число жителей населенного пункта выросло до 591 человека.

В освобожденное от армянской оккупации село Суговушан в Агдеринском районе Азербайджана прибыла очередная группа переселенцев.

Сегодня новый дом обрели 54 семьи в составе 179 человек. Таким образом, общее число жителей чела Суговушан достигло 591 человек и 180 семей.

Ранее вынужденные переселенцы проживали в различных регионах Азербайджана, включая гостиницы, общежития и санатории. Сегодня в селе Суговушаг созданы все условия для комфортной жизни: здесь построен жилой комплекс на 190 квартир, модернизирована школа на 144 учащихся, запущены 2 гидроэлектростанции.