Вестник Кавказа

Агдеринский район Азербайджана обзавелся новым парком

Агдеринский район Азербайджана обзавелся новым парком
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый парк создали в селе Гасанриз в Агдеринском районе Азербайджана. В нем смогут отдохнуть как молодежь, так и семьи с детьми.

Освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана продолжают возрождаться на глазах: сегодня был открыт новый современный парк в селе Гасанриз Агдеринского района, рассказали в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Специалисты провели масштабные работы по благоустройству, высадили различные виды вечнозеленых деревьев и цветочных кустарников, провели обрезку деревьев и уложили новый газон, а также проложили оросительную линию.

В парке созданы все условия для комфортного проведения отдыха молодежи и семей с детьми. В нем установили современное освещение, десятки скамеек и детскую площадку.

Напомним, что в селе Гасанриз были отремонтированы 92 дома. В них уже вернулось 50 семей бывших вынужденных переселенцев. В будущем этот процесс будет продолжаться.

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