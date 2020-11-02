Вестник Кавказа

Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили Агдеринский район

Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили Агдеринский район
В Агдеринский район приехали с визитом президент Азербайджана и первый вице-президент Ильхам и Мехрибан Алиевы. Они посетили ряд мероприятий, включая открытие автодороги и мечети.

Президент и первый вице-президент Азербайджана Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили визит в Агдеринский район сегодня, передали в пресс-службе президента АР.

Сначала они приняли участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги от Сарсангского водохранилища до села Умудлу Агдеринского района. Длина автомагистрали составляет 9,4 км. Отмечается, что улучшение дорожной инфраструктуры района – одно из приоритетных направлений политики Азербайджана.

Далее Алиевы встретились с жителями села Гасанриз и проверили, как идет восстановление частных домов и инфраструктуры для жизни. Там они вместе зажгли новрузовский костер.

После они отправились в село Суговушан, где поучаствовали в церемонии сдачи в эксплуатацию жилого комплекса и вручили новым владельцам ключи от квартир. Там же они открыли новую мечеть.

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