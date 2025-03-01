Ильхам Алиев: мы должны установить мир на Южном Кавказе

Мир должен воцариться на Южном Кавказе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии XII Глобального Бакинского форума. Глава государства обратил внимание на приверженность Баку мирному процессу.

Азербайджан остается привержен мирному процессу, подчеркнул президент страны Ильхам Алиев, выступая на открытии XII Глобального Бакинского форума.

Он напомнил, что во время Ходжалинской трагедии были убиты 613 человек, в том числе свыше ста женщин и 60 детей. Однако глава государства призвал смотреть в будущее.

"Мы должны установить мир на Южном Кавказе"

– Ильхам Алиев

Президент указал на приверженность Азербайджана мирному процессу, подчеркнул, что именно Баку по сути – автор мирного соглашения. Ильхам Алиев рассказал также, что в данный момент обсуждается договор о мире с Арменией, и большая часть пунктов этого документа уже согласована.

Ильхам Алиев о миссии ЕС в Армении

Президент прокомментировал и ситуацию с мониторинговой миссией ЕС в Армении, пояснив, что фактически она выполняет разведывательную роль.

"Они денно и нощно стоят на наших границах, как шпионы высматривая удобные лазейки, чтобы пробраться к нам. В нашем распоряжении есть также достаточно разведывательных данных о такой выборочной миссии по наблюдению"

– Ильхам Алиев

Ильхам Алиев о ЕС и США

Глава государства также рассказал о коррумпированных западных политиках, которые в течение десятилетий действовали в поддержку армянской диаспоры.

"...Мы поднимаем эти вопросы перед представителями Армении и их новыми лидерами, сидящими в Брюсселе. Теперь они заменили им (Армении) "старшего брата". Теперь этим "старшим братом" стал Брюссель"

– Ильхам Алиев

Сейчас ситуация изменилась. Президент Азербайджана напомнил, что Дональд Трамп упразднил подчиняющуюся Госдепу США USAID, экс-сенатор Роберт Менендес получил тюремный срок за коррупцию, и за ним, уверен глава государства, последуют другие.

"Потому что такие как он забирают у них (армянской диаспоры) деньги и кладут в собственные карманы. Например, этим занимаются тот же господин Адам Шифф, господин Фрэнк Паллоне, госпожа Нэнси Пелоси и многие другие. Они десятилетиями получали деньги от организаций армянской диаспоры в США для нападок на Азербайджан и его дискредитации"

– Ильхам Алиев

Глава государства также раскритиковал политику, которая велась в отношении Азербайджана бывшим секретарем Госдепа Энтони Блинкеном: из-за дипломата отношения США и Азербайджана практически сошли на нет, а меж тем, обратил внимание он, эти отношения налаживались на протяжении десятилетий.

"Мы были надежным и близким партнером США, и они были с нами. А когда они нуждались в нас, мы были рядом с ними: когда речь шла об Ираке, когда речь шла об Афганистане... Не являясь страной НАТО, Азербайджан в 2020 году присоединился к операциям в Афганистане. Именно наш (контингент) покинул эту страну последним"

– Ильхам Алиев

Но после того, как Азербайджан ушел, в отношении Баку были введены санкции, что послужило поводом для серьезного разочарования в Азербайджане, указал президент.