XII Глобальный Бакинский форум стартовал в Баку

В столице Азербайджана сегодня начался XII Глобальный Бакинский форум, организуемый Международным центром Низами Гянджеви. В открытии форума принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В Баку в эти минуты начинается первый день XII Глобального Бакинского форума. В церемонии открытия участвует президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Выступая на открытии форума, глава государства поздравил Международный центр Низами Гянджеви, который организует форум, за превосходную работу на протяжении последних лет и организацию такого значимого международного мероприятия.

"Мы очень гордимся, что Глобальный Бакинский форум в настоящее время является одной из ведущих международных площадок. На нем обсуждаются вопросы мировой повестки дня"

– Ильхам Алиев

Президент также напомнил о проведении в Азербайджане конференции COP29. Он подчеркнул, что работа, выполненная в рамках COP29, а также само решение, в соответствии с которым конференция была проведена в Азербайджане, говорят об очень ответственном подходе Азербайджана к энергоресурсам.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что в нашей стране не только нет дефицита энергоносителей, а наоборот, сегодня она экспортирует электроэнергию в десятки стран, а природный газ – в 12 стран. Десять из них – европейские, и неслучайно наша страна известна как общеевропейский поставщик энергии"

– Ильхам Алиев

Глава государства рассказал, что Азербайджан на протяжении четырех лет возглавлял Движение неприсоединения, объединяющее 120 стран мира, во время пандемии коронавируса Баку оказывал различную поддержку членам организации, гуманитарная и финансовая помощь были предоставлены более чем 80 странам.

"При этом мы поддерживали активные отношения с нашими европейскими партнерами. В этом плане нашу роль можно сравнить с наведением мостов между Глобальным Югом и Глобальным Севером"

– Ильхам Алиев

Форум будет проходить по 15 марта, его организует Международный центр Низами Гянджеви. Девиз события в этом году – "Переосмысление мирового порядка: превращение вызовов в возможности". В нем нашла отражение необходимость определения новых подходов к глобальному управлению, дипломатии и сотрудничеству. Участники обсудят такие темы, как многостороннее взаимодействие, текущее состояние ООН, постконфликтное восстановление, а также значение средних держав для формирования новой системы отношений на международном уровне.

На форум в Баку прибудут порядка 400 ведущих политиков со всего мира, в том числе свыше 50 нынешних и бывших глав государств и правительств, а также лауреатов Нобелевской премии, представителей ООН, научного и экспертного сообщества.

В ходе дискуссий будут рассматриваться такие актуальные вопросы, как геополитические изменения, ответственное партнерство, взаимодействие в многостороннем формате в многополярном мире, постконфликтное восстановление, стабильность в регионе, будущее ООН, проблемы изменения климата и устойчивого развития. Кроме того, особое внимание будет уделяться итогам COP29.