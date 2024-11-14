Итоги COP29: Баку создал глобальную мировую повестку на десятилетия

В последний день проведения COP29 в Баку российские регионоведы Станислав Ткаченко, Алексей Наумов и Игорь Коротченко проанализировали для "Вестника Кавказа" практический вклад Азербайджана в мировую климатическую повестку, сделанный в ходе 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата.

Сегодня в Баку завершается крупнейший международный политический саммит, когда-либо организованный на постсоветском пространстве – 29-я сессия Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29, второе по масштабам после Генассамблеи ООН ежегодное собрание мировых лидеров. "Вестник Кавказа" поговорил с кавказоведами о том, как это событие повлияет и уже повлияло на позиционирование Азербайджана в международном сообществе.

Станислав Ткаченко

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко подчеркнул, что в течение двух недель Азербайджан находился в самом центре внимания мира.

"Мировые лидеры приехали в Баку для обсуждения важных вопросов по очень острой повестке дня, распланированной Азербайджаном как принимающей Конференцию стороной. В эти дни в Баку столкнулись два мировосприятия: взгляд на борьбу с изменением климата развитых стран и взгляд развивающихся стран – и Азербайджану удалось провести эффективную срединную линию в их диалоге. Надеюсь, что дальше заложенное на COP29 движение к справедливому подходу в климатической повестке продолжится", - прежде всего сказал он.

"Россия дает очень высокую оценку председательству Азербайджана в Конференции и организации COP29, и я с этой оценкой согласен. Тема 29-й сессии была очень сложной. В Баку был четко поставлен вопрос, что в рамках дискуссии об экономике развития, влиянии на нее четвертого энергоперехода и всего, что связано с экологией, уже нет возможности для одних разговор, необходимо разрабатывать действенные модели перераспределения ресурсов в пользу развивающихся стран. Азербайджану удалось ясно выразить эту позицию: богатые государства должны помогать бедным в борьбе с изменением климата", - сообщил Станислав Ткаченко.

"При проведении COP29 Азербайджан показал себя прекрасно организованным, молодым и динамичным государством. Такое чувство, что Баку на протяжении всех последних 20 лет готовился к COP29, обновляя городскую инфраструктуру, строя набережная и небоскребы, создавая отличную сферу гостиничного дела. Азербайджан в эти дни проявил себя как очень современное государство и безусловный лидер на Южном Кавказе", - заключил член Валдайского клуба.

Алексей Наумов

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов обратил внимание на новаторство Баку. "Раньше климатические конференции проходили по довольно стандартному сценарию: страны развитые поучали развивающиеся страны, как правильно бороться с изменениями климата, и что они, то есть развивающиеся страны, должны для этого делать. На COP29 в Баку было два ключевых изменения. Во-первых, страна-хозяин Конференции, Азербайджан, повела себя необычно и довольно смело: президент Ильхам Алиев выступил с открытыми обвинениями в колониализме в адрес Франции и Нидерландов – они произвели впечатление не только на самих колонизаторов, отказавшихся ехать на COP29, но и на страны Глобального Юга", - отметил он.

"То есть Азербайджан принципиально придерживается проведения независимой политики, в том числе на международных форумах, когда государство не подстраивается под, что называется, мировой истеблишмент, а диктует свои правила", - пояснил политолог.

"В результате на COP29 мы увидели – и это второе новшество – объединение стран Глобального Юга, решивших потребовать у бенефициаров мирового загрязнения и глобального потепления, то есть у развитых стран, $1,3 трлн на решение климатических проблем. Это абсолютно новая история, свидетельствующая о перемене основ мирового порядка. Мы видим подъем Глобального Юга, стран мирового большинства, которые больше не готовы играть по тем правилам, которые навязывают им страны глобального меньшинства, а вместо того намерены диктовать свою волю и работать по своей повестке", - указал Алексей Наумов.

"Я думаю, неспроста, что это произошло в Азербайджане. Мы помним, насколько важную роль в развитии Движения неприсоединения сыграло председательство Баку. Азербайджан сегодня является собой образец независимой небольшой страны, которая, невзирая на разницу потенциалов со странами-сверхдержавами, может проводить суверенную политику и открыто заявлять о своих интересах. Сейчас мы понимаем, что со временем Движение неприсоединения станет играть все более и более значимую роль на мировой арене", - выразил уверенность эксперт РСМД.

Игорь Коротченко

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко назвал проведение COP29 в Баку подтверждением высокого статуса и авторитета Азербайджана в международном сообществе.

"COP29 еще раз показала всем, что Азербайджан сегодня находится в числе тех государств мира, которые определяют тренды глобального масштаба. С организационной точки зрения COP29 проведен безукоризненно и дает образец для подобного рода климатических форумов. Баку и прежде славился великолепным проведением престижных международных саммитов, но на время COP29 он фактически стал столицей мира. Конференция подтвердила, что авторитет Азербайджана признается сегодня абсолютно всеми – и врагами, и друзьями республики", - сказал он.

"Судя по тем масштабным попыткам дискредитации Азербайджана и климатического саммита в Баку, которые были предприняты Францией и рядом других недружественных государств, а также по провалу этих попыток, Азербайджан способен дать фору и Франции, и Нидерландам, которые остались за бортом международной повестки дня. Геополитические и геоэкономические значение Азербайджана сейчас растет, как и в целом каспийского региона. Азербайджан сегодня находится в числе лидирующих стран мира, и это факт, который уже никому не удастся ни оспорить, ни опровергнуть", - подчеркнул Игорь Коротченко.

Азербайджан, указал главный редактор "Национальной обороны", формирует глобальную повестку. "Очень болезненный вопрос, поднятый Баку на COP29 – это климатическое финансирование. Страны, которые существенным образом влияют на процессы глобального потепления, не хотят нести солидарную ответственность и помогать малым островным государствам, которые наиболее уязвимы к колебаниям изменения климата. Идеи, выдвинутые Азербайджаном на COP29, были рассмотрены, признаны целесообразными и правильными и будут реализовываться. Решения, принятые в Баку в эти дни, будут определять в ближайшие десятилетия ход важнейших глобальных процессов с точки зрения парирования самых актуальных угроз, с которыми сталкивается наша цивилизация", - пояснил он.

"Это показывает уровень аналитического, стратегического целеполагания азербайджанского руководства. Ведь чтобы сформулировать глобальные инициативы, имеющие конкретное практическое наполнение, они должны быть детально проработаны, просчитаны и согласованы. Азербайджаном была проделана огромная аналитическая предварительная работа, а саммит стал ее квинтэссенцией. COP29 посетили ведущие мировые лидеры, руководители международных организаций, президенты крупнейших энергетических компаний, поскольку Баку подготовил обширный фундамент для конструктивного диалога по будущему борьбы с изменением климата", - продолжил Игорь Коротченко.

"Также Азербайджан на примере восстановления Карабаха и Восточного Зангезура показал, какое значение он придает зеленым технологиям, производству энергии из возобновляемых источников – это и ветрогенерация, и гидрогенерация, и использование солнечной энергии. На COP29 Азербайджан не только предлагал тщательно проработанные инициативы, но и демонстрировал на своем примере, что надо делать", - резюмировал главный редактор "Национальной обороны".