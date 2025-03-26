Вестник Кавказа

Режим ЧС введен в Северной Осетии

Режим ЧС введен в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Северной Осетии приняли решение ввести в республике режим чрезвычайной ситуации. На регион надвигается стихийное бедствие. Закрыт и пункт пропуска на границе России и Грузии "Верхний Ларс".

В Северной Осетии в данный момент действует режим чрезвычайной ситуации, об обстановке в республике на данный момент рассказали в региональном МЧС.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и закрытием Военно-грузинской дороги в Северной Осетии введен режим ЧС с 14.00 9 апреля 2025 года"

– министерство

В ведомстве напомнили, что ранее было принято решение закрыть проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" на Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию с Грузией. На данный момент проезд через "Верхний Ларс" запрещен всем видам транспорта: легковым машинам, большегрузным автомобилям и автобусам. Запрет вступил в силу в среду в 4 часа утра. Отменен он будет только когда улучшится погода и проезд по дороге не будет нести никакие риски.

По данным ЦОДД Северной Осетии, на границе скопилась очередь из фур. В электронной очереди зарегистрированы более 2,4 тыс большегрузов.

Стоит отметить, что на сегодня и завтра в Северной Осетии в силе также штормовое предупреждение. В среду и четверг в регионе синоптики обещают в предгорных и горных районах очень плохую погоду. В частности, будет идти сильный дождь с мокрым снегом, а также мокрый снег. При этом будет дуть сильный ветер: его скорость будет достигать 20 м/с, а местами, в горных районах, вплоть до 25 м/с. Кроме того, разразится гроза. В горах также ожидаются очень сильные дождь, мокрый снег и просто снег.

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