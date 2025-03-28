Глава ФФА не будет подавать в отставку

Армен Меликбекян не хочет покидать ФФА. Ранее руководителя организации призывали уйти в отставку ряд армянских футбольных клубов.
Президент Федерации футбола Армении не собирается подавать в отставку. Такое заявление сам Армен Меликбекян сделал на пресс-конференции, прошедшей 9 апреля.
Ранее он обнародовал заявление, в котором раскритиковал своих оппонентов, выступающих за его отставку.
Напомним, ранее на фоне неудовлетворительных результатов национальной команды члены фан-движения First Armenian Front призвали главу ФФА подать в отставку. Позднее с аналогичным требованием выступил ряд клубов армянского чемпионата. В двух последних встречах армянская сборная потерпела два крупных поражения от Грузии и упустила шанс подняться в дивизион B Лиги наций. В ближайшем розыгрыше Лиги наций она будет выступать в дивизионе C.