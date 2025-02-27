Источники иностранного финансирования прикроют в Грузии

Грузинский парламент готовится рассмотреть поправки в закон о политических объединениях граждан. Его цель – закрыть еще одну возможность на получение финансирования из иностранного источника.

Власти Грузии продолжают работать над тем, чтобы положить конец иностранному финансированию партий и получению неконтролируемых государством грантов.

С этой целью в ближайшие дни в парламенте республики начнется рассмотрение поправок в закон "О политических объединениях граждан" и других законопроектов.

В настоящее время партии обладают правом на получение в виде пожертвований средств для организации различных публичных мероприятий от юридических лиц, в том числе иностранных. С новыми поправками у них такой возможности не будет.

Кроме того, для получения гранта от любой организации, финансово-кредитного института или иностранного правительства необходимо будет заручиться согласием правительства. Эти ограничения затронут не только организации, но и вузы с гражданами.