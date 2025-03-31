Вестник Кавказа

Вашингтон предупредил Тегеран о еще более жестких санкциях

Вашингтон предупредил Тегеран о еще более жестких санкциях
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США пригрозили Ирану новыми ограничительными мерами при отсутствии консенсуса по ядерному соглашению. В американском Минэнерго отметили, что они не могут позволить ИРИ заполучить ядерное оружие.

Соединенные Штаты намерены ввести в отношении Ирана более жесткие санкции. Такое заявление сделал 8 апреля глава Минэнерго страны Крис Райт.

Он подчеркнул, что это реальный сценарий, если договоренности по ядерной сделке не будут достигнуты.

"Безусловно, я ожидал бы очень жестких санкций против Ирана и надеялся, что они заставят его отказаться от своей ядерной программы"

– американский министр

Он уточнил, что Вашингтон не может позволить Тегерану обзавестись ядерным оружием.

Напомним, в прошлом месяце Трамп направил письмо властям Ирана. В нем он отметил, что намерен вести с ними переговоры. В то же время глава Белого дома пригрозил, что Исламская Республика рискует столкнуться с военными мерами, если решит отказаться от дипломатических контактов.

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