Вестник Кавказа

На хороший исход переговоров США и Ирана рассчитывают в ООН

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Динара Хаирова
В ООН заявили, что надеются на позитивный исход переговоров между США и Ираном. Сами переговоры состоятся в субботу в Омане.

Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик высказался по поводу предстоящих американо-иранских переговоров в Омане.

Он отметил, что в ООН очень надеются на положительный исход переговоров Вашингтона и Тегерана. Дюжжарик заявил о важности использования дипломатии для урегулирования вопросов.

Стоит добавить, что переговоры состоятся в Омане 12 апреля. Иранскую сторону представит глава МИД Аббас Аракчи, а американскую – спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

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