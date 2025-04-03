На хороший исход переговоров США и Ирана рассчитывают в ООН

В ООН заявили, что надеются на позитивный исход переговоров между США и Ираном. Сами переговоры состоятся в субботу в Омане.

Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик высказался по поводу предстоящих американо-иранских переговоров в Омане.

Он отметил, что в ООН очень надеются на положительный исход переговоров Вашингтона и Тегерана. Дюжжарик заявил о важности использования дипломатии для урегулирования вопросов.

Стоит добавить, что переговоры состоятся в Омане 12 апреля. Иранскую сторону представит глава МИД Аббас Аракчи, а американскую – спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.