Вестник Кавказа

Нетаньяху высказался о путях решения иранской ядерной проблемы

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Премьер Израиля Нетаньяху рассказал о путях решения иранской ядерной проблемы после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал об итогах встречи с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне. В частности, стороны затронули в процессе обсуждения иранскую ядерную проблему. 

По словам Нетаньяху, Тель-Авив и Вашингтон рассматривают как мирный, так и военный пути решения проблемы иранского атома. 

"Это можно решить через соглашение, но только если это будет соглашение по ливийскому образцу — то есть заходят, взрывают ядерные объекты, полностью разбирают оборудование — под американским контролем и при участии США. В таком случае — хорошо. Вторая возможность — что никакого соглашения не будет. Тогда Иран просто будет тянуть время, и в таком случае остаётся только военный вариант"

– Биньямин Нетаньяху

Как ранее сообщили дипломатические источники, власти Ирана готовы на прямые переговоры с США при условии частичного снятия санкционных ограничений. 

Вашингтон готов в том числе к военному сценарию. США усиливают ближневосточную группировку ВМФ, а также готовят бомбардировщики. Иран, в свою очередь, привел в боевую готовность ракеты.

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