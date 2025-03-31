Нетаньяху высказался о путях решения иранской ядерной проблемы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал об итогах встречи с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне. В частности, стороны затронули в процессе обсуждения иранскую ядерную проблему.
По словам Нетаньяху, Тель-Авив и Вашингтон рассматривают как мирный, так и военный пути решения проблемы иранского атома.
"Это можно решить через соглашение, но только если это будет соглашение по ливийскому образцу — то есть заходят, взрывают ядерные объекты, полностью разбирают оборудование — под американским контролем и при участии США. В таком случае — хорошо. Вторая возможность — что никакого соглашения не будет. Тогда Иран просто будет тянуть время, и в таком случае остаётся только военный вариант"
– Биньямин Нетаньяху
Как ранее сообщили дипломатические источники, власти Ирана готовы на прямые переговоры с США при условии частичного снятия санкционных ограничений.
Вашингтон готов в том числе к военному сценарию. США усиливают ближневосточную группировку ВМФ, а также готовят бомбардировщики. Иран, в свою очередь, привел в боевую готовность ракеты.