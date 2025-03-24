Глава МИД Армении посетит Турцию

МИД Армении подтвердил участие главы ведомства Арарата Мирзояна в Дипломатическом форуме в Анталье. Вместе с ним страну посетит спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит Турцию для участия в Дипломатическом форуме в Анталье. Его визит подтвердили в армянском внешнеполитическом ведомстве.
"11–12 апреля министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян примет участие в Анталийском дипломатическом форуме. В рамках рабочего визита запланированы также двусторонние встречи"
- МИД Армении
Вместе с ним, по данным СМИ, Анталью посетит спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией, вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян.
Напомним, что Дипломатический форум в Анталье состоится 11-13 апреля. В 2025 году его темой стало "Возвращение дипломатии в раздробленный мир". В прошлом году Мирзоян и Рубинян не участвовали в мероприятии.