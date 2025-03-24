Вестник Кавказа

Глава МИД Армении посетит Турцию

Глава МИД Армении посетит Турцию
© Фото: сайт МИД Армении
МИД Армении подтвердил участие главы ведомства Арарата Мирзояна в Дипломатическом форуме в Анталье. Вместе с ним страну посетит спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит Турцию для участия в Дипломатическом форуме в Анталье. Его визит подтвердили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

"11–12 апреля министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян примет участие в Анталийском дипломатическом форуме. В рамках рабочего визита запланированы также двусторонние встречи"

- МИД Армении

Вместе с ним, по данным СМИ, Анталью посетит спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией, вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян.

Напомним, что Дипломатический форум в Анталье состоится 11-13 апреля. В 2025 году его темой стало "Возвращение дипломатии в раздробленный мир". В прошлом году Мирзоян и Рубинян не участвовали в мероприятии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
570 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Нового постпреда в ООН выбрали в Армении

Нового постпреда в ООН выбрали в Армении

Пашинян уволил замглавы МИД Армении

Пашинян уволил замглавы МИД Армении

Россия и Армения поздравили друг друга с годовщиной отношений

Россия и Армения поздравили друг друга с годовщиной отношений

Дни Казахстана пройдут в Армении

Дни Казахстана пройдут в Армении

Армяно-казахстанское стратегическое партнерство обсудили Мирзоян и Токаев

Армяно-казахстанское стратегическое партнерство обсудили Мирзоян и Токаев

Торгово-экономическое сотрудничество обсудили Армения и Казахстан

Торгово-экономическое сотрудничество обсудили Армения и Казахстан

Мирзоян едет в Казахстан

Мирзоян едет в Казахстан

Власти Армении намерены открыть железнодорожное сообщение с Турцией

Власти Армении намерены открыть железнодорожное сообщение с Турцией

Развитие отношений обсудили главы МИД России и Армении

Развитие отношений обсудили главы МИД России и Армении

Армения ждет от Евросоюза упрощения виз

Армения ждет от Евросоюза упрощения виз

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы