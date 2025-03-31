Турция Армении: сначала мир с Азербайджаном, затем открытые границы

Советник президента Турции выступил на форуме в Ханкенди. Он сказал, что проармянские позиции на Западе угрожают прочному миру на Кавказе.

Советник турецкого президента по вопросам безопасности и иностранных дел Чагры Эрхан выступил на 7-м политическом форуме Университета ADA, который проходит в Ханкенди.

Он заявил, что Анкара отказывается предпринимать какие-либо позитивные шаги в сторону Армении, пока Ереван не примет условия Азербайджана по мирному соглашению.

Эрхан также сказал, что проармянские позиции в некоторых странах Запада, особенно Франции, угрожает затянуть усилия по достижению прочного мира на Южном Кавказе.

Советник добавил, что Париж в институтах Евросоюза принимает против Азербайджана такие решения, которые не способствуют установлению мира в регионе.

Турция подталкивает Армению к миру

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, потребность Армении в открытии турецкой границы может стать одним из лучших стимулов для подписания мирного договора между Баку и Ереваном. "Нормализация армяно-азербайджанских отношений в настоящее время застопорилась из-за отсутствия у властей Армении мотивов двигаться дальше. Безопасность республики обеспечена с момента ликвидации азербайджанской армией сепаратистского очага в Ханкенди, и Баку Еревану ничем не угрожает (из-за чего правительство Пашиняна и смогло позволить себе заморозку членства в ОДКБ). Кроме безопасности в контактах с Баку армянские власти заинтересованы сейчас только в делимитации границы, выделенной в самостоятельное направление урегулирования, а все остальные переговорные треки они рассматривают как инструменты внешнеполитического торга с другими странами – Россией, Францией и США", - прежде всего сказал он.

"Поэтому Армения сразу же отказалась выполнять условия Азербайджана по подписанию мирного договора (предварительно упразднить Минскую группу ОБСЕ и убрать из Конституции РА претензии на азербайджанские земли): согласованием документа правительство Пашиняна в первую очередь пыталось изобразить себя миротворцем перед администрацией Дональда Трампа, предпочитающей вести дела с Баку. Возобновление обстрелов азербайджанских позиций, чья задача – спровоцировать Азербайджан на масштабные боевые действия, служит той же цели, а именно надежде сбалансировать американскую политику на Южном Кавказе. Несмотря на тотальный разгром армянской армии в Карабахской войне и абсолютное превосходство азербайджанских ВС на границе, Ереван продолжает осмеливаться на военные провокации, поскольку знает, что Баку на армянские земли не претендует и в случаев боев не станет продвигать свои позиции вглубь Армении", - продолжил Андрей Петров.

"В такой ситуации подход Турции к армяно-турецкой нормализации становится важным элементом мотивации Армении к подписанию мирного договора с Азербайджаном. Правительство Пашиняна заинтересовано в разблокировании турецкой границы не на словах, а на деле, о чем свидетельствует полностью завершенная подготовка к открытию КПП "Маргара". Армении нужны прямые дороги в Турцию, чтобы более эффективно организовать грузоперевозки, в особенности серый импорт в Россию, который пока приходится возить с двойным транзитом по Грузии. В Ереване, конечно, требуют, чтобы турецкий и азербайджанский треки были независимы друг от друга, но ничего не могут сделать с принципиальной позицией Анкары, 33 года назад закрывшей армянскую границу ради Баку – по этой причине Турция может уверенно давить на власти Армении по вопросам предварительных условий Азербайджана", - подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа".

"В целом, лучшая стратегия продвижения мирного армяно-азербайджанского урегулирования – создание дискомфорта для правительства Пашиняна. Наряду с недостижимым без мирного договора открытием турецкой границы такой дискомфорт создает развитие экономических отношений Евросоюза с Баку и улучшение азербайджано-американских контактов при сохранении нынешних теснейших союзнических связей Азербайджана с Россией. Никол Пашинян распоряжается о конструктивных действиях Армении только тогда, когда ощущает, что загнан в угол – то есть изолирован и не имеет реальной политической поддержки. Как можно видеть, Азербайджан сейчас этим и занимается на дипломатическом уровне, а турецкий рычаг в его работе служит существенной подмогой", - заключил Андрей Петров.